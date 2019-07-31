أعلن مدير مكتب الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، ​محمود واعظي​، أنّ "لدى ​الإمارات​ رغبة في التواصل مع إيران بهدف حفظ أمن ​الخليج​ و​مضيق هرمز​". ولفت إلى أنّ "الإمارات تغيّر تموضع قواتها في اليمن وتعمل على إيجاد اختلاف طفيف في وجهة نظرها مع السعودية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير مكتب روحاني: لدى الإمارات رغبة بالتواصل مع إيران بهدف حفظ أمن الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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