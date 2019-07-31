هاشم للنشرة: تأخرنا كثيراً في مقاربة المادة 95 من زاوية تطوير النظام

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في حديث لـ"النشرة"، أن توقيع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ على قانون ​الموازنة​ العامة أمر طبيعي، مذكراً بكلام سابق نقل عن رئيس الجمهورية في هذا الإطار، ومشيراً إلى أن الموازنة ضرورية لتسير أمور ​الدولة​ وشؤون المواطنين.

وفي ما يتعلق في الخلاف حول المادة 80 من هذا القانون، أشار هاشم إلى أن هناك فريقاً سياسياً قد يذهب إلى تقديم إقتراح قانون لتعديل هذه المادة، مشيراً إلى أن الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى ​المجلس النيابي​ حق له، قائلاً: "من حق أي فريق سياسي أن يطرح الأمور من وجهة نظره".

ورأى هاشم أن من المهم في هذا المجال هو التسليم بحق المجلس النيابي في تفسير ​الدستور​، مؤكداً أن هذا أمر جوهري بعد المواقف التي كانت تصدر في السابق، لافتاً إلى أن ​النقاش​ في المادة 95 أو أي مادة أخرى طبيعي، وفي كل الأنظمة الديمقراطية الحوار يؤدي إلى تطويرها.

وشدد هاشم على أنه من المفترض أن يكون هناك دائماً سعي لتطوير النظام، مشيراً إلى أن ​النظام اللبناني​ بحاجة إلى تطوير مهما كانت التباينات والمواقف، لا سيما أننا نعيش في حالة إرباك بين الحين والآخر في ظل النظام الحالي، مضيفاً: "في الأصل تأخرنا كثيراً في مقاربة المادة 95 من زاوية تطوير النظام وإبعاد البلاد عن الكثير من التجاذبات".