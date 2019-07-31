باسيل: النازحون السوريون ليسوا اعداء للبنان بل ان ظاهرة النزوح هي الخطر

اشار وزير الخارجية جبران باسيل الى أن "نظامنا السياسي مميّز لان ديمقراطيتنا توافقية ونحن اغنياء بتعدديتنا وتنوعنا"، لافتا الى أن "وزارة الخارجية لديها مهمتان، الاولى تنفيذ ال​سياسة​ الخارجية للدولة وهي سياسة توافقية وطوائفية على صورة الحكومة وبهذا تكون سياسة الخارجية هي سياسة ​لبنان​ الدولة الجامعة لكل اللبنانيين".

وفي كلمة له خلال لقائه مع الدبلوماسيين الجدد وطلاب برنامج السياحة السياسية أكد باسيل ان "علينا ان نحفز التبادل التجاري ونوفّر الدعم للجيش اللبناني ونروّج للثقافة وللفنون اللبنانية ومن ضمنها فن الطبخ"، مشيرا الى ان "المهمة الثانية هي المهمة الدبلوماسية واولوياتها التواصل مع اللبنانيين المنتشرين وتعزيز الروابط بين بعضهم وبينهم وبين لبنان".

وتوجه باسيل الى الدبلوماسيين الجدد مؤكدا أن "لوزارة الخارجية شبكتها الدبلوماسية في العالم وانتم تنضمون اليها وننتظر منكم ان تضيفوا جديداً"، مضيفا:"تنبهوا الى المخاطر التي يواجهها لبنان: اسرائيل والارهاب"، موضحا ان "الارهاب هو رفض الآخر ونحن علّة وجودنا هو التنوع، واسرائيل تسببت لنا بأزمة اللاجئين الفلسطينيين وشبح توطينهم في ارضنا".

وشدد باسيل على أن "النازحين السوريين ليسوا اعداء للبنان بل ان ظاهرة ​النزوح​ هي الخطر.