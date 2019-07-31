الادعاء على 21 شخصاً في حادثة قبرشمون بينهم أربعة موقوفين

إدعى مفوض ​الحكومة​ المعاون لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي كلود غانم، على 21 شخصا في حادثة ​قبرشمون​ - البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل و​محاولة قتل​ مدنيين. وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة ​فادي صوان​، طالبا إستجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم.

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