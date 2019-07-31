الرئيس عون التقى أرسلان والغريب بحضور بو صعب وجريصاتي وابراهيم

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ ووزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ والمدير العام الأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​. وقد انضمّ بعدها وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، إلى الاجتماع في مكتب الرئيس عون.

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