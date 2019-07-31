تويني هنأ الجيش بعيده: دماء اولادنا الشهداء رسمت خطوط استقلال هذا الوطن

هنأ الوزير السابق ​نقولا تويني​ الجيش ال​لبنان​ي بعيده، قائلا " دماء اولادنا الشهداء رسمت خطوط استقلال هذا الوطن وأسست وحمت مفهوم استقلالية الإرادة الوطنية وتعاملت والعدو الصهيوني من الند للند وبكفاءة عالية رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات والدعم الدولي وإنشاء مؤسسة تعنى بالشرف والوجدان والضمير الوطني وذاكرة جماعية علمانية طاهرة طهارة الدماء الغالية وحرب ضروس على التكفير وغزوات الداعشية وحماية الأجيال من كل خطر".

وفي بيان له، لفت تويني إلى أنه "لم تأخذ هذه المؤسسة كل حقها من ​المجتمع اللبناني​ بل نجد في تاريخنا من البعض بعض التحفظ عن عقيدة جيشنا في مقولة ان قوة الجيش او لبنان في ضعفه بينما نعلم جميعا والتاريخ يثبت ذالك كل يوم ان لا حق مصان الا بقوة الدفاع عن هذا الحق وحقوق الشعوب لا تأتي الا بالقوة والعزيمة ولا تغيير الى الأفضل الا بقوة فرضية التغيير الجدلي وعاش جيشنا وأبطاله وشهداءه الابرار وعاش حماة وطننا البواسل والتاريخ مخاض جدلية القوة".