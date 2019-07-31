العسكرية أرجأت محاكمة مجموعة متهمة بتمويل تنظيمات إرهابية

أرجأت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد ​جوزيف حلو​، الى 6 نيسان المقبل، محاكمة كلّ من محمد مشيخ، عدنان برادعي، فيصل برادعي وإبراهيم بركات و"جمعية دار القرآن والسنّة"، بجرائم تمويل نشاطات إرهابية، وذلك لعدم سوق بعض الموقوفين.

ويحاكم الأول والثاني بتهمة "إنشاء جمعيّة خيريّة تعرف باسم "دار القرآن والسنّة"، ومبايعتهما تنظيم "داعش" الإرهابي وتمويل نشاطات إرهابية من خلال الجمعيّة بهدف شراء الأسلحة، وتدريب المقاتلين تحضيراً لأعمالهم الإرهابية المتمثّلة بقتال الجيش في ​أسواق طرابلس​". ويحاكم الثالث والرابع بجرم "تمويل التنظيمات الإرهابية، عبر تلقيهما أموالاً مرسلة من ​أستراليا​، كانت ترد على إسم الجمعية أو إسميهما أو على أسماء أشخاص آخرين".