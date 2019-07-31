الكتيبة الهندية تقوم بحملة توعية عن مبادئ الإسعافات الأولية للسيدات في بلدة كوكبا

نظمت ​الكتيبة الهندية​ العاملة ضمن ​اليونيفيل​ وفي إطار العمل على تمكين المرأة في المجتمع المحلي ومساعدة الأهالي في جنوب ​لبنان​ من أجل حياة أفضل محاضرة حول مبادئ الإسعافات الأولية للسيدات في بلدة ​كوكبا​ قضاء حاصبيا تضمنت إرشادات في حال التعرض لضربة شمس، لدغة افعى او عقرب والتنفس الاصطناعي وأعقب ذلك توزيع علب مستلزمات الإسعافات الأولية الأساسية للمشاركات في المحاضرة كمساعدة بسيطة من اليونيفيل للسكان المحليين. وقد حاضر أيضا فريق من المقر الرئيسي في ​الناقورة​ عن الوقاية من مرض نقص المناعة ​الايدز​. كما ان وحدة التعاون المدني العسكري في ​الجيش اللبناني​ شاركت أيضا في الندوة وذلك بإعطاء محاضرة عن كيفية معالجة الكسور والجروح في المنزل وقد لاقى ذلك تجاوبا واضحا لدى المشاركات.

بدوره، شكر رئيس مركز الشؤون الاجتماعية في حاصبيا ورئيس بلدية كوكبا الكتيبة الهندية على المبادرة التي اتخذتها بغاية نشر الوعي والمعرفة، كما ثمّن الدعم المستمر الذي تتلقاه البلدة من الكتيبة الهندية واليونيفيل. اذ تسعى اليونيفيل جاهدة لدعم السكان المحليين في ​جنوب لبنان​ وذلك من خلال النشاطات المتعددة من اجل تمكين المرأة في المجتمع. ان مثل هذه الأنشطة من شأنها ان تعزز روابط الصداقة بين اللبنانيين من جهة واليونيفيل والكتيبة الهندية من جهة أخرى وذلك من اجل بناء مستقبل زاهر في لبنان.