ديما جمالي: التشنّج ورفع السقوف لا يفيد بشيء

أكدت عضو "​كتلة المستقبل​" ​ديما جمالي​ أن "توقيع ​رئيس الجمهورية​ على ​الموازنة​ العامة خطوة دستورية طبيعية يُشكر عليها فخامة الرئيس لأنها تعيد الانتظام العام والاحترام لجهة التطبيق والالتزام بالقواعد ​الدستور​ية".

وحول استمرار أزمة انعقاد ​مجلس الوزراء​ أملت جمالي في حديث لـ "​وكالة أخبار اليوم​" "ان تعي جميع الجهات اللبنانية ان التشنّج ورفع السقوف العالية في وجه بعضها البعض لا يفيد بشيء بل العكس تماما يزيد الإحباط عند المواطن اللبناني نتيجة فقدانه الثقة بالمسؤولين واحساسه ان لا أمل في تحسّن الظروف الاقتصادية التي تضغط عليه كل يوم."

ولفتت إلى أنه "لا بدّ ان نعود جميعا الى الدستور واي محاولة للالتفاف عليه لن تفيد خصوصا اذا كان هدفها التعدّي او المسّ بصلاحيات أساسية. فرئيس الحكومة هو المخوّل دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ووضع جدول أعماله، ونحن نقف خلف الرئيس ​سعد الحريري​ ولن نقبل مع جميع اللبنانيين بعرقلة عمله ومحاصرته لنيل بعض المكاسب الصغيرة على حساب الوطن واستقراره."

وفي موضوع ​اعتصام​ الناجحين في امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​ أقرّت جمالي بحقوق هؤلاء وتعاطفها قلبا وقالبا معهم "لقد حافظنا لهم على حقوقهم في صلب الموازنة العامة واي محاولة للمسّ بهذه الحقوق لن نتهاون به، لأن الدستور واضح في هذا الشأن، ولا "اجتهاد في معرض النص".