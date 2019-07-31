أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "محافظ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ التقى في مكتبه في ​سراي صيدا​ الحكومي، رئيس ​اتحاد بلديات صيدا الزهراني​ رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ ورؤساء بلديات الاتحاد". وأوضح أنّ "اللقاء كان مناسبة أعلن خلالها السعودي والأعضاء استنكارهم للمواقف الّتي شكّكت بأداء المحافظ ضو كمسؤول في السلطة المحلية في ​مدينة صيدا​ والجنوب، معربين عن تضامنهم معه، وتقديرهم لكفاءته ونزاهته والمناقبيّة الّتي دائمًا ما اتّصف بها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: رؤساء بلديات اتحاد صيدا الزهراني زاروا ضو استنكارا للمواقف المشككة بأدائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.