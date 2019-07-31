الدفاع المدني: إخماد 5 حرائق أعشاب يابسة في بعلبك وشكا وحنيدر وحراجل والمنية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في تلال ​بيت شاما​ - ​بعلبك​، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في شكا".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من السرو في ​حنيدر​ - عكار، وآخر شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الصنوبر وأُخرى من السنديان وأكوام من ​النفايات​ وإطارات غير صالحة في ​حراجل​ - ​كسروان​، بالإضافة إلى حريق شبّ في أعشاب يابسة وحقلٍ من القصب ​المنية​ - ​الضنية​".