ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في تلال بيت شاما - بعلبك، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في شكا".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من السرو في حنيدر - عكار، وآخر شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الصنوبر وأُخرى من السنديان وأكوام من النفايات وإطارات غير صالحة في حراجل - كسروان، بالإضافة إلى حريق شبّ في أعشاب يابسة وحقلٍ من القصب المنية - الضنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد 5 حرائق أعشاب يابسة في بعلبك وشكا وحنيدر وحراجل والمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.