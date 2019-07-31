فرنجيه يطلق محطة لتكرير المياه تقع بين بنشعي وعرجس

اطلق رئيس تيار "المرده" ​سليمان فرنجيه​ محطة لتكرير ​المياه​ الآسنة، واالتي تقع بين ​بنشعي​ وعرجس، وستعالج المياه يستخدمها أكثر من 2000 شخص، وستكون المياه المعالجة صالحة للري على ان يستلم اتحاد بلديات قضاء زغرتا في ما بعد مسؤولية تشغيلها وصيانتها.

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