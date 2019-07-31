غادي خوري الى نور سلطان لتمثيل لبنان في اجتماعات الاستانة

غادر مدير الشؤون السياسية في ​وزارة الخارجية​ السفير غادي خوري ​بيروت​ متوجها الى نور سلطان لتمثيل ​لبنان​ في اجتماعات الاستانة والتي يشارك فيها لبنان كمراقب للمرة الاولى.

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