شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة تعانى بسبب سياسات أردوغان..تراجع أرباح قطاع البنوك التركية بنسبة 14.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، الضوء على تراجع أوضاع الاقتصاد فى البلاد، مؤكدة أن أرباح قطاع البنوك تراجعت بنحو 14.6 %، مقارنة بالفترة عينها من العام السابق، بينما تتواصل الزيادة فى القروض المتعثرة.

وفقا لإحصاءات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية ارتفعت القروض بنحو 8 % فى نهاية يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى لتسجل 2.54 تريليون ليرة، كما ارتفعت الودائع بنحو 19.7 فى المئة لتسجل 2.27 ترليون ليرة.

وأوضح التقرير الذى نشرته "زمان" اليوم أن نصيب ودائع النقد الأجنبى من إجمالى الودائع ارتفع إلى 54% بعدما كان يسجل 47 % خلال الشهر نفسه من العام الماضى.