برلماني: الرئيس السيسي حسم خصوصية ملف سرية بيانات المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن كل بيانات المواطنين التي تُسجل ضمن خطوات التحول الرقمي، بيانات خاصة، ويجرى التعامل معها بخصوصية شديدة.
وتابع في بيان اليوم، أن هذا الموضوع يمثل أمنا قوميا لمصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي حسم هذا الملف بشكل قاطع خلال جلسة مبادرة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، عندما قال: "يا مصريين بياناتكم بيتم التعامل معها بسرية مناسبة، ولا يمكن أن تُكشف إلا بتنسيق أمني مختلف وطبقا لقواعد".
وأشاد المسعود بجميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسي أمام المؤتمر، وبوعي وإدراك الشباب المصري بكل مايتعلق بمصر وقدرته على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، مؤكدا أن هذا الشباب المصري الواعد سيكون له دوره الكبير فى بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة.
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