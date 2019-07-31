ضبط 1250 أمبول تجميل مع راكب أسترالي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أدوية تجميل مع راكب أسترالي قادمًا من الإمارات، أخفاها داخل حقائبه. وحسب بيان، اليوم الأربعاء، اشتبهت السلطات أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبى، في راكب أسترالي، وبتفتيش حقائبه عثر على 1250 أمبول خاص بالتجميل مخفاة بين طيات ملابسه أسفل حقائبه، وأقر أنه يحملها لتسليمها لخبيرة تجميل تنتظره خارج المطار والتي بمجرد علمها بضبطه غادرت صالة الانتظار سريعا. وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي وتحريز المضبوطات.

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