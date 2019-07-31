تفحم محتويات منزل عامل في أوسيم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في منزل بمركز أوسيم.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منزل عامل بدائرة مركز أوسيم.
دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران، وأخمدوا الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.
أسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.
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