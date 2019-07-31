مشرف "تنسيق القاهرة": "فتحنا 5 معامل لزيادة الأعداد والناس فاكرة اللي بيبجي الأول بيحجز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت وتصوير- إشراق أحمد:

قال عبد الحميد حسن مشرف معامل كلية هندسة القاهرة، إن اليوم الأول في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات شهد إقبالا كبيرا، خاصة في الساعات الأولى من الصباح وحتى الواحدة ظهرا.

وأضاف أن هذا العام تم تجهيز 5 معامل لاستقبال الطلبة، بسعة 30 جهازا امتلأت جميعها على عكس المرحلة الأولى، موضحا "في السنين اللي فاتت كنا بنفتح معملين أو 3 بالكثير" بحسب قوله.

وأشار مشرف المعامل إلى أن سبب الزحام في اليوم الأول للمرحلة الثانية يرجع لارتفاع نسبة التنسيق هذا العام، واعتقاد الطلبة وأولياء الأمور إن التعجيل بالتسجيل يزيد فرصة الالتحاق بكلية أفضل، قائلا: "الناس فاكرة إن الحجز بأسبقية الحضور.. واللي ييجي الأول هيلاقي مكان في الكلية اللي عاوزها".