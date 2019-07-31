تأجيل أولى جلسات محاكمة البشير لـ "دواع أمنية"

أجلت محكمة سودانية اليوم ، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، لـدواع أمنية.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية لممثل هيئة الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، الذي أوضح أنه كان من المفترض أن تكون الجلسة الأولى إجرائية بحضور هيئة الدفاع والاتهام، إلا أن القاضي أخبر الجميع بأنه لميتم استدعاء المتهم عمر البشير، بسبب دواع أمنية، لذلك تم تأجيل الجلسة.
وأضاف: ”نؤكد أن قضية البشير هي قضية عدلية، وليس فيها جانب سياسي، ونثق في براءته.
ولم يذكر المصدر الموعد الجديد للجلسة بعد التأجيل.
ويحاكم البشير في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي و“الثراء الحرام“، على خلفية العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله.
ومساء الاثنين، سمحت السلطات السودانية للبشير بالخروج من مقر اعتقاله في سجن كوبر المركزي بالخرطوم للمشاركة في تشييع جنازة والدته.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في الـ 11 من أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
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