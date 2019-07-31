تركيا تتصدى للولايات المتحدة بالقانون فيما يتعلق بـ إف 35

قال إسماعيل دمير رئيس سكرتارية الدفاعات الصناعية في تركيا، إنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي أساس قانوني لحذف أنقرة من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35".
ونقلت صحيفة "Cumhuriyet" التركية عن دمير، اليوم الأربعاء: "نفذنا التزاماتنا الخاصة ببرنامج "إف-35". وحذفنا من هذا البرنامج ليس له أي أساس قانوني. وإذالم يقبلوا موظفينا (إلى البرنامج)، فلن ندفعهم. وأبلغناهم برغبتنا في البقاء ضمن هذا المشروع".
وأضاف: "هذا هو القرار الذي اتخذه شركاؤنا في المشروع بشكل مستقل. واتخذنا إجراءات في محاولة لفتح أبواب أخرى".
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