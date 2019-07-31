العاهل المغربى يتخلى عن نهج والده ويرسى مفهومًا جديدًا للسلطة

في الذكرى العشرين لتولي الملك محمد السادس حكم المغرب، تنتشر الأعلام في مدن وقرى المملكة، وتفرد الصحف المحلية صفحاتها لإلقاء الضوء على إنجازات الملك محمد السادس الذي تولى العرش في يوم 23 يوليو 1999،وهو في عمر 35 عامًا، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، الذي دام حكمه مدة 38 عامًا.

وتُوج رسميا في الثلاثين من يوليو وألقى خطابه الأول الذي قال فيه إنه يريد "التخفيف من عبء الفقر"،

وتحول الملك الشاب عن مسار والده حيث قرر الانفتاح على المعارضة ، وسمح بعودة الشخصية المعارضة المعروفة إبراهام سرفاتي، من المنفى,كما عزل وزير الداخلية صاحب النفوذ القوي، إدريس البصري، بعد أن لاحقته تهم القمع السياسي.

وزار الملك الجديد منطقة الريف في الشمال، معقل المعارضة والقلاقل، التي لم يزرها والده أبداً طوال فترة حكمه, ومهد الطريق للعفو عن السجناء السياسيين.

واعتُبرت الانتخابات النيابية عام 2002 خطوة هامة نحو الديمقراطية.

وفي 16 مايو 2003، قُتل 33 شخصًا وأصيب العشرات جراء سلسلة من التفجيرات الانتحارية نفذها 12 مهاجماً، كان أغلبها في مدينة الدار البيضاء. وكان

معظم الضحايا من المواطنين المغاربة.

ووافق البرلمان تباعًا على قانون"مكافحة الإرهاب" الذي زاد من سطوة القضاء والشرطة.

واعتُقل حوالي ثمانية آلاف من الإسلاميين بعد هذه الهجمات.

وفي عام 2004، أعلن الملك محمد السادس سلسلة إصلاحات دينية، من شأنها مواجهة صعود الأئمة المتشددين.

لكن في أبريل 2011، استهدف تفجير أحد المقاهي في مراكش، وخلف 17 قتيلًا، من بينهم سياح أجانب.

وفي الأول من يوليو 2011، صوّت غالبية المغاربة لصالح ما وصفه الملك بأنه "إصلاح دستوري شامل".

وجاء هذا الاستفتاء في أوج ثورات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة. وفوض الملك بموجبها الكثير من صلاحياته لرئيس لوزراء والبرلمان، في حين احتفظ بسيادته السياسية والدينية.

وفي 25 نوفمبرحقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي فوزًا ساحقًا في الانتخابات النيابية، بعد عقود من وجودهم في موقع المعارضة.

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وفي يناير 2012، كلّف الملك عبد الإله بنكيران برئاسة الوزراء.

وفي السابع من أكتوبر 2016، فاز حزب العدالة والتنمية بالنصيب الأكبر

من الأصوات في الانتخابات النيابية، دون أن يحقق أغلبية.

وبعد ستة أشهر من المحادثات لتكوين تحالف لتشكيل الحكومة، تولى سعد الدين العثماني رئاسة الوزراء، بتشكيل وزاري أغلب أعضائه من أهل الثقة من رجال القصر.

(في خضم الربيع العربي، شهد فبراير 2011 خروج عشرات الآلاف من المغاربة في مسيرات ضد الإصلاحات التي يتبناها الملك، وطالبت الجماعات الحقوقية بالمزيد من التغيير لكن ما لبثت أن هدأت المظاهرات.

وفي عام 2016، ظهر"الحراك الشعبي" في منطقة الريف بعد وفاة بائع سمك داخل عربة جمع قمامة عند محاولته استعادة السمك الذي صادرته الشرطة ورمته في عربة القمامة.

وخرجت المظاهرات المطالبة بتنمية المنطقة التي يسكنها الأمازيغ، التي طالما عانت من التهميش، وكذلك أن تشمل التنمية جميع أرجاء البلاد.

وشهد المغرب الكثير من المشروعات الإنشائية الكبرى في السنوات الأخيرة، من بينها محطة نور للطاقة الشمسية، التي توصف بأنها أكبر مجمع مركزي للطاقة الشمسية.

ودُشنت المحطة في عام 2016، في مدينة ورزازات على أطراف الصحراء الغربية، كجزء من خطة لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة لتغطي 42 في المئة من احتياجات المغرب بحلول عام 2020.

كما افتُتح خط سكك حديدية سريع في 2018، ليختصر وقت الانتقال بين طنجة والدار البيضاء إلى النصف.

وشهد عام 2019 إضافة رصيفين جديدين لميناء طنجة المتوسط في شمال المملكة، لتزيد قدرة الميناء الاستيعابية بثلاثة أضعاف، ويصبح أكبر ميناء بالبلاد.