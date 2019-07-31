تعهد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعدم إجلاء أي مواطن وإخلاء أي تجمع سكني في الضفة الغربية، وذلك أثناء جولة ميدانية له اليوم في الضفة الغربية.
وجاء تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي في حديثه لسكان مستوطنة إفرات التي زارها اليوم.
وصرح نتنياهو: "اننا نرى هنا الماضي والحاضر والمستقبل، وان بقاءكم فيالمكان هو للأبد.
وأضاف نتنياهو إن افرات و"جوش عتسيون" هما البوابة الجنوبية لمدينة القدس وأنه أمر بإقامة مشاريع البناء فيهما وفي باقي أنحاء الضفة الغربية على الرغم من الضغوط الدولية التي مورست عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يعد بعدم إخلاء أي مستوطنة من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.