نتنياهو يعد بعدم إخلاء أي مستوطنة من الضفة الغربية

تعهد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعدم إجلاء أي مواطن وإخلاء أي تجمع سكني في الضفة الغربية، وذلك أثناء جولة ميدانية له اليوم في الضفة الغربية.

وجاء تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي في حديثه لسكان مستوطنة إفرات التي زارها اليوم.

وصرح نتنياهو: "اننا نرى هنا الماضي والحاضر والمستقبل، وان بقاءكم في

المكان هو للأبد.

وأضاف نتنياهو إن افرات و"جوش عتسيون" هما البوابة الجنوبية لمدينة القدس وأنه أمر بإقامة مشاريع البناء فيهما وفي باقي أنحاء الضفة الغربية على الرغم من الضغوط الدولية التي مورست عليه.