ألمانيا: سنفكر بالمشاركة في المهمة البحرية الأوروبية في "هرمز"

أكدت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن برلين لم تعرض المساهمة في أي مهمة بحرية أميركية بمضيق هرمز، لكنها ترى أن القيام بمهمة أوروبية مسألة "تستحق التفكير".

وأضافت في مؤتمر صحفي، أن ألمانيا على اتصال بشركائها في هذا الصدد، مضيفة "الحكومة متحفظة حيال المقترح الأميركي الملموس ولذلك لم تقدم عرضاً".

وتابعت "بالنسبة لنا، من المهم السير في طريق الدبلوماسية... والسعي لمحادثات مع إيران منعاً للتصعيد".

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تجدر الإشارة إلى أن واشنطن تعمل على خطة أمنية للحفاظ على أمن الممرات البحرية والنقل البحري، حيث دعت جميع السفن لتشغيل أجهزة التتبع بشكل مستمر للحد من الأنشطة غير المشروعة والتهريب ولزيادة الشفافية، فيما يتعلق بحركة السفن حول العالم.