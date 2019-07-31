"داعش" يعلن مسؤوليته عن سقوط عشرات الجنود في نيجيريا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن سقوط أكثر من 40 جندياً بين قتيل وجريح في هجومين منفصلين، أمس الثلاثاء، بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وقال التنظيم إن مسلحيه هاجموا موقعاً عسكرياً في باجا وقتلوا 15 جندياً على الأقل ثم شنوا هجوما آخر على ثكنة للجيش في بلدة بنشيك??? ?.



وقال سكان محليون ومصادر عسكرية إن اشتباكات وقعت بين مقاتلين وجنود في الولاية يومي الإثنين والثلاثاء. ولم تستطع رويترز على الفور التحقق من عدد القتلى أو المصابين الذين سقطوا في الاشتباكات.

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وقُتل أكثر من 30 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009 خلال تمرد المتطرفين.

وفي مطلع الأسبوع، لقي 65 شخصاً على الأقل حتفهم في بورنو، وهي مهد حركة التمرد، عندما هاجم متشددون مدنيين عائدين من جنازة.