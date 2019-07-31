5 دول من الاتحاد الأوروبي ستستقبل أكثر من 110 مهاجرين

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني إن خمس دول من الاتحاد الأوروبي وافقت على استقبال أكثر من 110 مهاجرين، كانوا عالقين منذ أيام على متن زورق تابع لخفر السواحل الإيطالي.



وقال سالفيني في مقطع فيديو، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الدول هي ألمانيا والبرتغال وفرنسا ولوكسمبرج وإيرلندا.

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وأضاف أن بعض المهاجرين سيبقون في إيطاليا وستعتني بهم الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية.

وكان سالفيني قد قال سابقاً إنه لن يسمح بنزول المهاجرين من القارب حتى تسمح دول أخرى بالاتحاد الأوروبي باستقبالهم.

وقال في رسالته على فيسبوك "خلال الساعات المقبلة، سأسمح شخصياً بإنزال المهاجرين".