كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، الأربعاء، أن "الإمارات تقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم، نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل".

ودعت واشنطن أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن واشنطن، قامت بدعوة أكثر من 60 دولة للمشاركة في حماية الأمن البحري.

وأضاف: "سنترك الأمر لحلفائنا وشركائنا للإعلان علنا عن مشاركتهم في مبادرة حماية الأمن البحري".