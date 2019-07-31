كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعين مديرا عاما جديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستعين مديرا عاما جديدا لها، خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر عقد غدا الخميس.

وقال المركز الصحفي للوكالة إن "مجلس المحافظين سيجتمع في مقر الوكالة في فيينا غدا الخميس الأول من أغسطس، وتشمل أجندة الاجتماع تعيين مديرا عاما جديدا".

وتوفي المدير السابق للمنظمة، يوكيا أمانو، الذي ترأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2009 ، في 22 يوليو، عن عمر ناهز 73 عاما، وتم تعيين الممثل الدائم السابق لرومانيا كورنيل فيروتا، مديراً عاماً بالإنابة.

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ويختار مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، مدير الوكالة، بعد أن يحظى بموافقة [المؤتمر العام] للوكالة، وهو اجتماع لكلّ الدول الأعضاء.

الجدير بالذكر، أن يوكيا أمانو هو دبلوماسي ياباني، وكان يشغل منصب المندوب الدائم لبلاده في الوكالة حتى تم انتخابه مديرا عاما لها.

وولد في محافظة كاناغاوا في اليابان، وبدأ دراسته في جامعة طوكيو عام 1968، وبعد تخرجه من كلية الحقوق، التحق بوزارة الخارجية عام 1972. وخدم أمانو في عدة سفارات لليابان، وتحديدا في فينتيان وبروكسل وواشنطن، كما شغل منصب القنصل العام لليابان في مرسيليا عام 1997، وتخصص في قضايا نزع السلاح والحظر النووي.