كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الإيرانية تتسلم قمرا صناعيا جديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عن قرب تسلم وزارة الدفاع قمرا صناعيا جديدا.

وقال جهرمي في تصريح صحفي على هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، إن الاختبارات النهائية للقمر الصناعي "ناهيد 1" قد أنجزت وسيتم تسليمه لوزارة الدفاع في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وأوضح الوزير بحسب وكالة الأنباء السعودية "فارس"، أن عمل الباحثين في مركز الأبحاث الفضائية بشأن هذا القمر الصناعي قد انتهى وتم إنجاز الاختبارات النهائية المتعلقة به ومن المحتمل أن يتم تسليمه لوزارة الدفاع في غضون أسبوع أو أسبوعين لإطلاقه ووضعه في المدار.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن عملية الإعداد تجري في وزارة الدفاع لإرسال القمر الصناعي إلى الفضاء، لافتا إلى أنه تم تحديد ومعالجة عيوب عمليتي الإطلاق السابقتين و"نأمل بأن تجري عملية إطلاق ووضع هذا القمر الصناعي في المدار بنجاح".

وأعلن جهرمي في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء لأن القمر لم يستقر في مداره.

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وأوضح جهرومي، أن "عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بيام" إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة، في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق".

وانضمت إيران في يوليو من العام الماضي إلى نادي البلدان التسعة المالكة للدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء.

وإيران ضمن 10 دول حول العالم تملك إمكانية إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدارات حول الأرض.

وتمكنت إيران في فبراير 2012 من إرسال كائن حي، لتنضم بذلك إيران إلى مجموعة الدول الخمسة عشر التي نجحت في هذا الأمر، كما نجحت خلال عام ۲۰۱٤ من إرسال ثاني كائن حي إلى الفضاء لتقترب بذلك من مجال مشروع إرسال الإنسان إلى الفضاء.