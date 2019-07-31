عاجل.. محكمة الـ”طاس” تصدم جماهير الوداد والفريق التونسي يحتفل في “تويتر” – صورة

حسب مصادر قناة “الرياضية” الخاصة، المقربة من رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، فإن قرار محكمة التحكيم الرياضية “طاس”، لم يكن في صالح فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بخصوص قضية ما بات يعرف بـ”فضيحة رادس” أو نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

فقبل ساعات من إعلان القرار النهائي من قبل المحكمة، أكدت مصادر “الرياضية”، أن المحكمة قررت إلغاء قرار “الكاف” بخصوص إعادة إياب المباراة النهائية، وقررت إقرار تتويج فريق الترجي التونسي باللقب.

من جانبه، احتفل فريق الترجي التونسي، بلقبه القاري، وذلك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ونشر الفريق قبل قليل تدوينة على “تويتر” كتب فيها باللغة الإنجليزية، ” نحن الأبطال مرة أخرى، سنبقى الترجي يا دولة إلى الأبد”.

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