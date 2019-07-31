في مباراة توقفت بسبب اشتباكات اللاعبين.. ياجور يهدر أول ركلة جزاء لضمك

أهدر اللاعب المغربي محسن ياجور، المنتقل حديثا إلى نادي ضمك السعودي، ركلة جزاء لفريقه الجديد أمس الثلاثاء، خلال المباراة الودية التي جمعته بالنجم الساحلي التونسي.

وشهدت المواجهة اشتباكات بين لاعبي الفريقين، مما أدى بالحكم إلى إعلان نهايتها قبل وقتها القانوني، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق التونسي بثلاثة أهداف دون رد، علما أن ياجور أضاع ضربة الجزاء وفريقه منهزم بثلاثية.

وعرفت المباراة أيضا، مشاركة زكرياء حدراف اللاعب السابق للرجاء، حيث دخل اللقاء بشارة العمادة، على غرار المباراة السابقة أمام النادي الصفاقسي، وهو المنتقل خلال الميركاتو الصيفي الحالي إلى ضمك، قبل أن يلحق به زميله في الفريق الأخضر محسن ياجور، نهاية الأسبوع الماضي.