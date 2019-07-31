الفد يكشف تفاصيل دوره في فيلم كندي -صور

كشف الفنان المغربي حسن الفد، أخيرا، تفاصيل دوره في فيلم سينمائي كندي، يصور جزء منه في منطقة أمسوان نواحي أكادير تحت عنوان ” Les vieux chums”.

ونشر الفد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورا من كواليس التصوير، الذي انطلق، أخيرا، في إمسوان، بعدما أنجزت لقطات في كندا.

ويؤدي الفد دور “عبدو” أستاذ الفلسفة سابقا، فضل العيش في قرية للصيادين حيث تعرف على صديقه الكندي بييرو”.

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ويشارك في الفيلم، إلى جانب الفد، الممثلة المغربية هدى الريحاني، علما أن كلاهما يقيم في كندا.

وقالت شركة الانتاج الكندية “أوبجيكتيف9″، إنها ستتكلف بإنتاج شريط “Les vieux chums” ، فيما يخرجه المخرج “كلود غانيون”، ويؤدي دور بطولة العمل الممثلان الكنديان “اتريك لابي”، و”بول دوسي”.