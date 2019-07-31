البوسني خليلوزيتش يقرر الرحيل عن نانط الفرنسي.. هل توصل لاتفاق مع الجامعة لتدريب “الأسود”؟

قرر البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب فريق نانط الفرنس، وواحد من أكبر المرشحين من أجل خلافة هيرفي رونار، في تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم، مغادرة الفريق الفرنسي، هذا الأسبوع، وذلك قبل أيام قليلة، من انطلاق منافسات الدوري الفرنسي الممتاز “الليغ 1”.

وحسب صحيفة “Ouest France” الفرنسية، اليوم الأربعاء، فإن علاقة المدرب البوسني مع مسؤولي نادي “الكاناري” وصلت إلى النفق المسدود، بسبب خلافاتهما حول مجموعة من النقاط، وقد قرر بشكل فعلي في مغادرة الفريق، قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن هذا الخلاف نشب بسبب عدم استجابة إدارة النادي الأصفر لمطالب خليلوزيتش، على مستوى الميركاتو الصيفي، إذ سبق له وأن أكد بانه ” طلب التعاقد مع 8 أو 9 لاعبين، غير أن إدارة النادي لم تستجب ولم توقع ولو للاعب واحد”، مع العلم أن عقد الرجل مع النادي يمتد إلى غاية نهاية الموسم المقبل.

هذا الخبر، يتزامن مع وضع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إسم هذا المدرب ضمن القائمة الضيقة والنهائية للمدربين المرشحين لخلافة الفرنسي رونار، في تدريب “أسود الأطلس”، ما يزيد من التكهنات حول ما إذا كان الرجل قد توصل فعلا لاتفاق مع المغرب لتدربيب منتخبه.

جدير ذكره، أن الجامعة، عينت لجنة خاصة من أجل دراسة ملفات المدربين المرشحين لتدريب المنتخب، وقد سبق لفوزي لقجع، رئيس الجامعة، أن أكد في مناسبة سابقة بأن الكشف عن هوية المدرب الجديد سيكون بداية شهر غشت المقبل.