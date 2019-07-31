نشرة خاصة: الحرارة ستصل 45 درجة في المغرب

كشفت مديري الأرصاد الجوية، أن المغرب سيشهد طقسا حارا ابتداء من اليوم وإلى غاية الأحد المقبل.
وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، قبل قليل، أن الحرارة بعدد من مناطق المملكة ستتراوح ما بين 40 و 45 درجة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و22 درجة بشمال ووسط المملكة، وأيضا بالأقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 22 و28 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب المملكة.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 23 و29 درجة جوار السواحل ، وما بين 30 و35 درجة بالمرتفعات وسهول المحيط الأطلسي وبشمال الأقاليم الجنوبية ، وما بين 34 و38 بالمنطقة الشرقية والسايس والريف واللوكوس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس، وستكون ما بين 38 و45 درجة بالجنوب الشرقي.
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