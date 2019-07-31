بعد ليلة الرعب.. درك مكناس يوقف “عصابة الطرق”

أكدت مصادر متطابقة أن الدرك الملكي بإقليم مكناس، تمكن من القبض على عدد من أفراد العصابات المتخصصة في السرقة التي روعت المواطنين وتسببت في جرح وإصابة عدد منهم ليلة الأحد الماضي، بالقرب من مركز جماعة نزالة بني عمار.

وخلفت الحادثة حالة استنفار لدى مختلف السلطات بالإقليم، حسب المصادر ذاتها، قبل أن تنجح عناصر الدرك الملكي في إيقاف شخصين متشبه في تورطهم بالإعتداء المذكور.

وتعمل العصابات المذكورة على قطع الطريق على المسافرين بهدف السرقة، حيث يلجأ أفرادها إلى قطع الطريق بأكوام من الأحجار، من الحجم الكبير، وتعريض أصحاب السيارات للسرقة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، مستغلين الإقبال المتزايد على سلك الطريق الوطنية رقم 4 نحو شواطئ المدن الشمالية.

وكان شريط فيديو سجله مواطنون قد أظهر حالة الرعب التي عاشها أصحاب العشرات من السيارات؛ ظلوا محاصرين لساعات بالمكان القريب من “عقبة الحيط لحمر”، بالقرب من مركز جماعة نزالة بني عمار التابعة لمولاي إدريس زرهون، حيث تعرضت سيارة، تحمل عائلة واحدة، لاعتداء من قبل العصابة التي تمكنت عناصرها من سرقة أغراض المعتدى عليهم، مع إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.