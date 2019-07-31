القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسعى فرقا عديدة من مختلف الدرجات في البلاد، للحصول على خدمات اللاعب بكر عيسى ابن مدينة الناصرة عشية الموسم الكروي المقبل 2019-2020.
ومن ناحيته، أبدى اللاعب عيسى استعداده للعب مع فرق لها أهداف من منطلق رغبته في خوض تحديات جديدة.
وبهذا الصدد، قال اللاعب بكر عيسى في حديث لـ"عرب 48"، إنني "تلقيت عروضا من فرق في مختلف الدرجات البلاد، وحتى لم أقرر وجهتي بالنسبة للموسم الكروي المقبل".
وأشار إلى أنني "لا أبحث عن اللعب في فرق بدون أهداف، وأنا أركز على العروض المقدمة من الفرق التي لديها أهداف الموسم القادم مثل الصعود وما إلى ذلك".
وختم عيسى بالقول إنني "سأحسم وجهتي المقبلة خلال الأيام القليلة القادمة، وهناك إمكانية لاستمراري مع فريق هبوعيل آسي غلبواع من الدرجة الأولى".
كانت هذه تفاصيل خبر اللاعب بكر عيسى: لم أحدد بعد وجهتي القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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