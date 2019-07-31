مسؤولون إماراتيون وإيرانيون يبحثون الأمن البحري في طهران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى مسؤولون من الإمارات وإيران، يوم أمس الثلاثاء، لمناقشة الأمن البحري لأول مرة منذ ست سنوات وسط تصاعد التوترات في الخليج العربي.
ونقلت "أسوشيتد برس"، عن مسؤول إماراتي، تحدث شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول لمناقشة المحادثات، قوله إن الاجتماعات ركزت على القضايا المرتبطة بأمن الحدود والملاحة في المياه المشتركة، واصفا المحادثات بأنها "ليست بالأمر الجديد" ولا علاقة لها بالتوترات الحالية.
وذكرت صحيفة إيران اليومية التي تديرها الدولة أن وفدا مكونا من سبعة أفراد من أبو ظبي التقى قادة الحدود وخفر السواحل الإيراني في طهران، أمس الثلاثاء، في أول اجتماع من هذا القبيل منذ عام 2013.
وتعد الإمارات حليفا مقربا للسعودية، وتنظر الدولتان العربيتان الواقعتان على الخليج العربي إلى إيران باعتبارها تهديدا إقليميا وتشكلان تحالفا عسكريا في القتال في اليمن ضد الحوثيين.
ولطالما دفعت الإمارات باتجاه سياسة أميركية أكثر تشددا تجاه إيران، لكن مع تصاعد التوترات في الأشهر الأخيرة، دفعت المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا الإمارات إلى المطالبة بخفض التصعيد.
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