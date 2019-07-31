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رئيس الوزراء الهندي يهاجم الطلاق في الإسلام

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قانون الطلاق الإسلامي زاعما أنه "ممارسة من العصور الوسطى ألقي بها في مزبلة التاريخ".

جاء ذلك في تعليقه على إقرار البرلمان الهندي أمس، الثلاثاء، قانونًا يحظر "الطلاق بالثلاث" ويعتبره جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات.

وقال مودي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، في إشارة إلى يمين الطلاق بالثلاث: "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها أخيرًا في مزبلة التاريخ".

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وأضاف: "ألغى البرلمان الطلاق بالثلاث وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات، هذا انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع، الهند تفرح اليوم".

ويسمح يمين الطلاق بالثلاث الذي شرعه الله في كتابه للرجل المسلم بأن يبين عن زوجته بمجرد إلقاء كلمة "طالق" 3 مرات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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