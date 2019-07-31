شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يلتقي محافظي عدد من المحافظات والان مع التفاصيل

التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الْيَوْمَ، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، محافظي محافظات صنعاء، إب، الحديدة، البيضاء وسقطرى.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، فِي اللقاء رحب الرئيس بالجميع مؤكدا على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة.

وقال الرئيس "نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا سواء في المناطق المحررة أو التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيين على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة ايران التي تستخدم الانقلابيين كأدوات لزعزعة أمن واستقرار أشقاءنا في دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية التي تسعى ايران لإنشاء حزب الله جديد على حدود الأشقاء في المملكة".

وأضاف" أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216، وصولا الى أنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني في الأمن والاستقرار والسلام".

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كما تناول الرئيس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي المبني على تضحيات ابناء شعبنا اليمني، مشدداً على أهمية تواجد محافظي المحافظات في مناطقهم وبين أوساط المجتمع للوقوف على احتياجاتهم واستشعار أوضاعهم بجوانبها المختلفة.

ووجه الرئيس، رئيس الحكومة بالجلوس مع المحافظين وتذليل كافة الاحتياجات الملحه الرامية للارتقاء بمهامهم والمرتبطة بمعيشة المواطن اليومية.

من جانبه عبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عن امتنانه لفخامة الرئيس من خلال هذا اللقاء الذي يجمع عدد من المحافظين للوقوف على واقع محافظاتهم.. لافتاً الى لقاءاته السابقة بهم، مؤكدا على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس المتصلة بمختلف المحافظات في هذا الإطار.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.