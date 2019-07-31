شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني يعترف بأوامر الخميني باعدام الآلاف خارج إطار القضاء والان مع التفاصيل

كشف مسؤول ايراني إن نظام الملالي أمر بإعدام آلاف الإيرانيين المعارضين عام 1988 خارج نطاق القضاء.

واعتبر نائب الشؤون القانونية والتطوير القضائي علي رازيني، أن المحاكمات التي أدت إلى الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء السياسيين، هي واحدة من آخر قرارات روح الله الخميني

وفي حديثه إلى موقع "جمران" الإلكتروني المقرب من عائلة الخميني، كشف رازيني عن الظروف التي أدت إلى صدور المرسوم، وأوضح أيضاً كيف استفاد النظام من تلك العمليات، وفقاً لتقرير عن مرصد إيران لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اليوم الأربعاء.

وذكر رازيني، فإنه في 24 يوليو (تموز) 1988، أصدر الخميني مرسوماً سرياً لإجراء محاكمات طارئة بحجة "التحقيق في جرائم حرب"، وعيّن علي رزيني رئيساً لهذه المحكمة. وتم الكشف عن النص الكامل لهذا المرسوم السري بعد ثلاثة أشهر من قبل المقاومة الإيرانية.

تحذيرات

ومع ذلك، يقول التقرير، غيرت المحكمة مسارها بسرعة واستهدفت مؤيدي منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية في غرب إيران. وكان الضحايا من سكان المناطق الغربية في إيران الذين ساندوا المجاهدين.

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وفي 17 أغسطس (آب) 1988، أرسلت المقاومة الإيرانية برقية إلى الأمم المتحدة وقادة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن تحذر من عمليات الإعدام الواسعة للأفراد الذين لم يشاركوا في معارك "جيش التحرير الشيعي"، ويجري إعدامهم لمجرد دعمهم "مجاهدي خلق".

مذبحة

وقال رازيني في تصريحاته، إن مرسوم الخميني مهد الطريق إلى مذبحة تضم الآلاف من السجناء السياسيين في إيران.

وتابع "كان أحد أهم مزايا هذا المرسوم، هو أن المعارضين الذين شاركوا في عملية "مرساد" تم التعامل معهم من قبل هذه المحاكم. أي أننا لم نقدم أي من المعتقلين للمحاكمة في طهران أو الأحواز، حيث تم اعتقالهم ومحاكمتهم في مناطق الحرب نفسها".

لامبالاة

وقال المدعي السابق لمحكمة طهران للثورة لموقع "جمران"، إن معظم الذين حوكموا في هذه المحاكم دون مراقبة الشكليات كانوا من الشباب، وأن بعض محاكماتهم لم تستغرق أكثر من نصف ساعة.

وعن عدد الذين أُعدموا قال رازيني: "لا أذكر. في ذلك الوقت كنا مشغولين، ولم يكن لدينا وقت للعد".