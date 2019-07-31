شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تسقط طائرة استطلاعية حوثية في سماء الدريهمي والان مع التفاصيل

تمكنت القوات المشتركة اليوم الاربعاء من اسقاط طائرة استطلاعية اطلقتها مليشيا ايران الحوثية باتجاه مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية إن القوات المشتركة تمكنت من اسقاطها بعد ان حلقت في سماء الدريهمي لرصد مواقع قوات الجيش. وتحاول مليشيا الحوثي بتفجير الوضع في محافظة الحديدة ونقض الاتفاق الذي جاء تحت غطاء الامم المتحدة.

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