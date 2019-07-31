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مقتل 34 شخصاً في انفجار قنبلة غرب أفغانستان

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صرح مسؤولون أن عشرات المسافرين معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا في غرب أفغانستان اليوم الأربعاء، عندما مرت الحافلة التي كانوا في داخلها فوق قنبلة زرعها عناصر من طالبان، على طريق سريع.

وقال المتحدث باسم إدارة ولاية فرح مهيب الله مهيب، إن "حافلة ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات مرت فوق قنبلة لطالبان".

وأضاف أن "28 شخصاً على الأقل قتلوا وجرح عشراة آخرون".

من جهته، أكد المتحدث باسم حاكم الولاية فاروق براكزاي الحصيلة، مشيراً إلى أنها يمكن أن ترتفع.

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