شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قيادي في المجلس الانتقالي بحادث مروري والان مع التفاصيل

توفي اليوم الاربعاء قيادي في المجسل الانتقالي بحادث مروري في محافظة شبوة. وتسبب حادث للقيادي حسن خميس المزرقي بالوفاة على العفور في منطقة رضوم حيث كانوا في زيارة للمنطقة. وقال مرافقون للموكب ان احدى سياراته تعرضت للانقلاب. والى جانب المرزقي توفي الاعلامي ناصر البابكري.

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