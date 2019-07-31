شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يطلع على مشروع دعم الاستقرار في اليمن الذي تنفذ وكالة GIZ الألمانية والان مع التفاصيل

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري على مشروع دعم الاستقرار في اليمن الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz .

واستمع وكيل المحافظة خلال لقائه اليوم بمدير المشروع في اليمن المهندس أحمد سعيد العميري الى شرح عن المشروع الذي يهدف الى تطوير مهارات وقدرات موظفي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية على مستوى المديريات ودعمها بتحويل مشاريع محدودة بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، لافتا بأن المشروع يستهدف 10 مديريات في محافظة حضرموت.

وأكد الوكيل الكثيري بأن السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع الوكالة الألمانية ، داعيا الى مزيد من المشاريع في المجالات المختلفة .

حضر اللقاء مديرا عموم مكتب التخطيط والتعاون الدولي والادارة العامة لبحوث التنمية الادارية بوادي حضرموت والصحراء عبدالله بن نصر وعمر باشدادة وضابط المشروع بحضرموت المهندس عبدالله بن مخاشن.