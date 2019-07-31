وزير خارجية البحرين: اجتماع المنامة لتأمين حرية الملاحة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني أن الاجتماع العسكري الذي تستضيفه المنامة اليوم يؤكد حرص المملكة على تأمين ممرات التجارة والطاقة، وحرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.
وأضاف أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والحلفاء والشركاء الدوليين لتأمين حرية الملاحة في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم.
وشدد على أن المرحلة الراهنة وما بها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة تستوجب ضرورة تكاتف جميع الجهود الإقليمية والدولية واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتستضيف مملكة البحرين اليوم اجتماعا عسكريا دوليا مهما يبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي للتصدي للاعتداءات المتكررة التي تقوم بها إيران ومليشياتها الإرهابية، والتي تستهدف أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج العربي وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل.
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