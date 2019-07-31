أعضاء بالبرلمان التونسي يزكون وزير الدفاع لانتخابات الرئاسة

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محسن أمينالأربعاء 2019/7/31 02:51 م بتوقيت أبوظبي
عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي
قدم عدد من أعضاء البرلمان التونسي، الأربعاء، وثيقة تحتوي على 12 تزكية لترشيح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي لانتخابات الرئاسة.
ويفرض القانون الانتخابي التونسي على أي مرشح للانتخابات الرئاسية، المقررة 15 سبتمبر/أيلول المقبل، جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان أو 10 آلاف توقيع من التونسيين.
وقال النائب عن حزب الفلاحين، فيصل التبيني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن شخصية الزبيدي هي الأقدر على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة؛ لما يتمتع به من استقلالية في القرار عن كل الأحزاب وقدرة على التسيير الإيجابي للمؤسسات.
وأفاد التبيني بأنه سحب ترشحه من أجل دعم الزبيدي مع مجموعة من النواب الآخرين على غرار النائبة عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي.
ويُعَد الزبيدي آخر شخصية لها خطة في الدولة التقاها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي يوم 23 يوليو/تموز الماضي، وهو وزير للدفاع منذ العام 2016.
وفي تصريحات إعلامية له، أكد عبدالكريم الزبيدي أنه سيكون معنيا بالانتخابات الرئاسية في حال أحس بأنه قادر على تقديم إضافة، موضحاً أن تفكيره حاليا وتركيزه منصب على المصلحة العليا للبلاد.
وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تنظيم الموعد الرئاسي في دوره الأول يوم 15 سبتمبر/أيلول، فيما يكون تقديم الترشيحات من 2 إلى 9 أغسطس/آب المقبل.
وفرضت وفاة السبسي على الهيئة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال مدة تتراوح بين 45 و90 يوما، وهي المهلة التي يحددها الدستور في الفصل 84 ويتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئاسة البلاد مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
وأبقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية على موعد الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
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