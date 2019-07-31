القوات اليمنية تسقط طائرة حوثية بدون طيار جنوبي الحديدة

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أشرف عبداللهالأربعاء 2019/7/31 02:55 م بتوقيت أبوظبي
حطام طائرة حوثية بدون طيار- أرشيفية
أسقطت القوات اليمنية المشتركة، الأربعاء، طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية وذلك بالريف الجنوبي لمحافظة الحديدة غربي البلاد.
وذكرت القوات المشتركة في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حوثية بدون طيار في سماء مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.
وحسب البيان، فإن طائرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حاولت التجسس على مواقع القوات المشتركة في محيط مركز مديرية الدريهمي وذلك بعد يومين من تصعيدها العسكري في الجبهة ذاتها.
وكانت مليشيا الحوثي قد كثفت مؤخرا من عملياتها التجسسية باستخدام الطائرات بدون طيار في تصوير مواقع المقاومة المشتركة في الحديدة تزامنا مع تصعيدها الحربي ضد الهدنة الأممية.
وقبل أيام رعت الأمم المتحدة اتفاقا نص على خفض التوتر في الحديدة من أجل تطبيق اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن مليشيا الحوثي صعدت عسكريا بعشرات الهجمات الانتحارية؛ ما بات يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش.
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