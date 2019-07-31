مع توقيف البشير.. 8 محاكمات بارزة لرؤساء خلف القضبان

جاءت محاكمة الرئيس السوداني، عمر البشير، لتعيد للأذهان نماذج أخرى لرؤساء غادروا القصر إلى السجن سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها.

وعقب احتجاجات شعبية، أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات.

وفي يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، ظهر البشير لأول مرة، حيث اقتيد من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم له تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.

رؤساء عرب

وسبق البشير في المنطقة العربية، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عقب الإطاحة به أيضا بعد احتجاجات شعبية في 2011.

وعقب الثورة، وجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "قتل متظاهرين"، و"الفساد"، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات من تلك التهم.

وأمضى مبارك (91 عامًا) جزءًا قليلًا من فترة العقوبة في سجن طرة، جنوبي العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لوضعه الصحي.

محمد مرسي

محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي قفز على منصب الرئاسة في مصر ضد رغبة كثير من المصريين أطاحت به أيضا ثورة شعبية في 30 يوينو/حزيران 2013 عادت به إلى السجن الذي دخله مرات كثيرة قبل توليه الرئاسة في 2012 لمدة عام.

وحوكم مرسي في 5 قضايا حصل على 3 أحكام نهائية بالسجن بينها قتل المتظاهرين والتخابر واقتحام السجون.

وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، توفي الرئيس المعزول أثناء محاكمته.

ليبيريا

واجه الرئيس الليبيري الأسبق، تشارلز تايلور، اتهامات خلال فترة رئاسته (1997-2003) بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب تورطه في الحرب الأهلية في سيراليون.

وأدانته المحكمة الخاصة بسيراليون عام 2012 بعد محاكمة استمرت خمس سنوات ويعد تايلور (64 عاما) أول رئيس سابق يحاكم في محكمة دولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

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وفي 2012، أصدرت المحكمة الخاصة بجرائم الحرب حكما بالسجن 50 عاما على الرئيس الليبيري السابق.

كوريا الجنوبية

وكانت حالة رئيسة كوريا الجنوبية، بارك غيون هاي، هي الأبرز خلال السنوات الماضية بعد إدانتها في قضايا فساد أقصتها من منصبها.

ابنة الرئيس السابق بارك تشونغ –هاي تولت الحكم في 2013 وجهت لها سلطاتا لتحقيق اتهامات باستخدام منصبها لإقناع شركات بالتبرع لمؤسسات مرتبطة بإحدى صديقاتها.

واعتقلت الشرطة في 2017 أول امرأة يتم انتخابها لرئاسة كوريا الجنوبية بعد أن عزلها البرلمان بسبب فضيحة الفساد.

وقضت محكمة بسجن الرئيسة السابقة 24 عاما، وألزمتها بدفع غرامة قيمتها نحو 17 مليون دولار.

رومانيا

رغم الإصلاحات التي أجراها نيكولاي تشاوتشيسكو، الرئيس الروماني الأسبق، في المجالات التنموية والثقافية والعلمية، إلا أنها لم تغفر له الفساد السياسي والحكم بالحديد والنار مثلما قيل عنه.

بعد فترة وجيزة من سياسة الحكم المعتدلة نسبيا، أصبح تشاوتشيسكو الذي تولى حكم رومانيا 1967 أكثر وحشية وقمعية.

واندلعت الثورة ضده عام 1989، وأيدها الجيش، وتمت محاكمته، وصدر عليه حكم بالإعدام هو وزوجته، في أسرع محاكمة لديكتاتور في القرن العشرين، وتم تنفيذ الحكم على الهواء مباشرة وأذيع في التليفزيون.

فرنسا

في 2011، قضت محكمة فرنسية بالسجن عامين مع وقف التنفيذ على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، بتهم الفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب.

والحكم هو الأول من نوعه بحق رئيس دولة فرنسي سابق وذلك منذ إدانة المارشال فيليب بيتان، قائد ما كان يُعرف بنظام فيشي، الذي أدين بالتعاون مع النازيين عام 1945.

إسرائيل



موشيه كتساف الرئيس الثامن لدولة إسرائيل الذي تسلم المنصب في أغسطس/آب 2000 بعد انتخابه من قبل الكنيست خلفا لعيزر فايتسمان.

وهو أول رئيس دولة لإسرائيل ينحدر من أصول شرقية، انتهت رئاسته على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم اغتصاب وتحرش جنسي بحق موظفات سابقات.

في 2011، حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، قضى منها خمس سنوات وتم إطلاق سراحه 2016 بعد تخفيف مدة الحكم.

تركيا

محمود جلال الدين بايار الرئيس الثالث لتركيا، 1950 - 1960 انتهت رئاسته بانقلاب عسكري وحكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى السجن مدى الحياة قبل أن يطلق سراحه في عام 1964 لظروفه الصحية.