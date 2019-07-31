شكرا لقرائتكم شاهد.. إتلاف لغم بحري زرعه الحوثيون بالبحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، من إتلاف لغم بحري حوثي في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة. وقال مصدر عسكري في التشكيل البحري، إن دورية تابعة للتشكيل عثرت على لغم بحري زرعه الحوثيون بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس. وكان التشكيل البحري أعلن الأسبوع الماضي عن أسر ثلاثة من العناصر البحرية الحوثية في تلك السواحل بكمين محكم وإحراق قاربهم، أثناء عملية استطلاعية لتلك العناصر لتفخيخ المياه وزراعة الألغام. يذكر أن فرق التشكيل البحري في المنطقة الخامسة تقوم بعمليات مسح دورية للمياه الدولية وسواحل ميدي وعبس، لتأمينها والتأكد من خلوها من مخاطر الألغام التي تمثل تهديدا كبيرا للصيادين وحركة السفن في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

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