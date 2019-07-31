البرلمان الهندى يجرم رسميًا تطليق المسلم لزوجته بـ"بالثلاثة"

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن البرلمان الهندى وافق على مشروع قانون يحظر حق الرجل المسلم منذ قرون فى طلاق زوجته على الفور، وهو ما اعتبرته الصحيفة قرارا ربما يمثل بالنسبة للبعض تدخلا حكوميا فى مسألة مجتمعية.

وتسعى إدارة ناريندرا مودى الوطنية الهندوسية لتجريم "الطلاق بالثلاثة" أو الطلاق الشفهى، والذى بموجبه يستطيع الرجل الطلاق من خلال نطق كلمة "أنتِ طالق"، ثلاث مرات فى وجود زوجته.

بعد تصويت مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، يتطلب الأمر الآن فقط توقيع الرئيس - الذى يعتبر إجراء شكليًا - ليصبح قانونًا.

وأيد مجلس النواب مشروع القانون، الذى سيجعل أى شخص يمارس الطلاق الفورى عرضة للمقاضاة، الأسبوع الماضي. وأوضحت الصحيفة التى نقلت فى تقريرها عن وكالة "رويترز" للأنباء، أن الهند واحدة من الدول القليلة التى كانت تطبق هذه الممارسة بموجب القانون. ولكن تم إعلانها "غير دستورية" من قبل المحكمة العليا قبل عامين.

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وقال وزير القانون رافى شانكار براساد فى دلهى "هذا يوم تاريخى، الظلم الذى كان يحدث مع النساء المسلمات، لقد منحهم البرلمان الهندى العدالة".

قالت بعض الجماعات الإسلامية الهندية أن الطلاق الثلاثى خطأ، لكنهم يعتقدون أن الممارسة يجب أن تتم مراجعتها من قبل قادة المجتمع بدلًا من الحكومة.

وقال أسد الدين عويسى، وهو نائب من حزب "مجلس عموم الهند" الإسلامى المعارض، أن حزب بهاراتيا جاناتا فشل فى إصلاح المجتمع الهندوسى وكان يستهدف المسلمين بدلًا من ذلك.