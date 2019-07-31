فادي الجميل: لاتخاذ الاجراءات التي من شأنها زيادة الصادرات الصناعية

طالب رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل الدولة اللبنانية بـ "اتخاذ الاجراءات التي من شأنها زيادة الصادرات الصناعية"، معتبرا أن "كل اجراءات الحكومة لن يكون لها المردود الفعلي في حال استمر الواقع المرير على حاله".
وفي كلمة له خلال مؤتمر لاطلاق الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية بعنوان "بالوطني بدعم وطني" لفت الجميل إلى أن "الحكومة اتخذت سلة من الاجراءات لحماية الصناعة المحلية ونتطلع لاجراءات محفزة لهذا القطاع وزيادة انتاجيته".
وشدد الجميل على ثقته بأن "مستقبل الصناعة سيكون قويا، واغلبية المسؤولين باتوا على قناعة بأن الصناعة تشكل حلا للكثير من مشاكلنا".
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